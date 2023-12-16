أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر غيرت نظرة أوروبا في حرب غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الحياة تزداد صعوبة بعد أن هُجِّر سكان غزة من منازلهم، ويتصاعد الأمر خطورة مع برودة الجو وسقوط الأمطار على رؤوس النازحين، إذ يحتاج سكان غزة إلى الخيام، للعيش فيها على نحو مؤقت، بديلًا عن منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الأغطية الضرورية والملابس الثقيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن غزة تحتاج إلى المواد البترولية من البنزين والسولار والمواد الغذائية والطبية، لأن كل شيء ناقص في غزة، فيه تمر بمرحلة صعبة جدًا، فقد وصل الأمر لعدم توافر الأكفان.

أيمن الرقب: نتابع الحملات الكبيرة لدعم الشعب الفلسطيني

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنهم يتابعون الحملات الكبيرة والواسعة لدعم الشعب الفلسطيني، على صموده وشموخه وتمسكه بأرضه، وقد أثرت مصر على مواقف الدول الأوروبية، إذ تغير الموقف الفرنسي إلى حد بعيد.

«الرقب»: هناك مشروع اتفاق قد يُصَوَّت عليه في الأيام القادمة

ولفت «الرقب» إلى هناك مشروع اتفاق، قد يُصَوَّت عليه في الأيام القادمة، لوقف الحرب على قطاع غزة، ولكن ما يعرقل الأمور استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو.