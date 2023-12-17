أماكن بيع البيض والدواجن واللحوم بتخفيضات في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أرخص أماكن بيع اللحوم والدواجن والبيض بالمحافظة، إذ يجري بيعها بتخفيضات وفقا لمبادرة تخفيضات الأسعار المطروحة من قبل رئاسة الوزراء والتي جرى تطبيقها في المحافظة.

تخفيضات على اللحوم والدواجن

وأضاف دايرة، لـ«الوطن»، أن التخفيضات بمحافظة الدقهلية بلغت من 15% إلى 25% و30% في السلع المختلفة، وكان من ضمنها اللحوم والبيض والدواجن، حيث بلغ سعر اللحوم 220 جنيها والبيض 125 جنيها والدواجن 110 لـ130 جنيها على حسب الوزن.

وجاءت أماكن منافذ بيع اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة كالآتي:

- منافذ بيع السلع الغذائية التي تتواجد داخل كل مركز في محافظة الدقهلية.

- منافذ أمان التي بلغ عددها نحو 14 منفذًا داخل محافظة الدقهلية جرى توزيعها كالتالي:

- مدينة دكرنس بجوار مركز الشرطة.

- منية النصر بجوار مركز الشرطة.

- ميت غمر في دقادوس بجوار نقطة الشرطة.

- في السنبلاوين في البستان بجوار شرطة المرافق.

- في شربين بجوار المركز.

- في نبروه بالميدان العام.

- أجا بالقرب من الموقف الخاص بالمدينة.

- في المنصورة بالقرب من الاستاد في شارع موقف الأتوبيس الجديد، وفرع آخر في ميدان الهابي لاند، وفرع أمام نقطة الفردوس بالمجزر، وفرع بمنطقة سندوب.

- مدينة طلخا بشارع صلاح سالم بجوار مركز طلخا، وفرع آخر بجوار قوات الأمن بطلخا.

- 14 سيارة متنقلة في المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

- منافذ البيع الدائم التي جري إطلاقها في محافظة الدقهلية، وجرى افتتاح عددا منها، وهي:

- معرض في شارع الجيش بمدينة المنصورة أمام حي شرق المنصورة.

- معرض في شارع عبد السلام في التقاطع عارف في مدينة المنصورة.

- معرض داخل مدينة السنبلاوين بالقرب من منطقة المنشية الحديدة.

- معارض داخل بني عبيد في «قرية الصلاحات، كفر الصلاحات، وميت فارس، وميت سويد، وقرية أبو المعاطى الباز، واليوسفية».

- معرض داخل ميت غمر في «سنفا، أوليلة، بشالوش، سنتماي، دماص، بهيدة، ميت محسن، أتميدة، كوم النور، ميت الفرماوي، سمبو مقام، ميت أبو خالد، الرحمانية، سرنجا، كفر سرنجا، أبو نبهان، الحاكمية، دنديط، هلا، ميت يعيش، تفهنا الأشراف».

- معرض في نبروه داخل المعرض الرئيسي بجوار كوبري العمدة.

- ويوجد السكر داخل الهايبرات والمولات التجارية الكبري، ومنها هايبر فتح الله وهايبر عوض الله، وهايبر كارفور في مدينة المنصورة.