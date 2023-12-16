ختام فعاليات الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في 5 مراكز شباب بالوادي الجديد

انتهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد من تنفيذ عدد 5 ورش تدريبية بعدد 5 مراكز شباب بالمحافظة ضمن فعاليات برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وإشراف بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بمراكز شباب منها «مركز شباب السلام الخارجة، ومركز شباب الجزائر الخارجة ومركز شباب تنيدة بمركز بلاط، ومركز شباب البشندي بمركز بلاط، ومركز شباب الشيخ والي بمركز الداخلة».

تفعيل دور المبادرات الشبابية

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، حُيث إن الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر والذي يستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.

إعداد المتدربين النشء والشباب

وأشار، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أن البرنامج تم تنفيذه لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 13 -16 ديسمبر، بهدف إعداد متدربين من الشباب والنشء، بالمحافظة من الفئة العمرية للنشء 13 لــ17 عامًا وفئة الشباب من 17 لــ24 عاماً، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ 25 مبادرة من مراكز الشباب الخمسة التي تم التنفيذ بها، إذ ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة، تمكين الفتيات بكل أنواعه، والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة المحافظة، إلى إن الورشة التدريبية الواحدة بها عدد 25 متدربا سواء من الشباب أو النشء، على أن تواصل ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمحافظة في تنفيذ 3 ورش تدريبية أخرى خلال نهاية شهر ديسمبر 2023، منها عدد 2 ورشة تدريبية بمركز الخارجة وأخرى بمركز الداخلة، ليختتم بذلك فعاليات برنامج «نتشارك» بمحافظة الوادي الجديد مع نهاية عام 2023 الجاري.