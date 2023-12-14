الشباب والرياضة تواصل تدريبات «نادي القيادات الشبابية» بأسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، لليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعلىم المدني «الإدارة العامة للتعلىم المدني والقيادات الشبابية»، فعاليات المشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC» بمشاركة 40 شابًا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة.

ورشة اليوم الثاني

وقال أحمد السويفي، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إن ورشة اليوم الثاني تضمنت مفهوم العمل الجماعي ومهارات الاتصال والتواصل وقيادة فريق العمل وعلم الإدارة الحديثة «مهارات الإدارة» ويستمر البرنامح لمدة أربعة أيام متتالية، تشمل جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها «مهارات فن القيادة وتطوير الذات، مميزات الإدارة الحديثة، مهارات الاتصال والتواصل الفعال، وعرض عناصر عملية التواصل والتأكيد على أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة ، ماهية العمل الجماعي ومراحل تكوين فريق العمل وسمات فريق العمل الناجح، والفرق بين مفهوم الفريق، ومجموعة العمل، آليات التخطيط الاستراتيجي ومهارات العرض والتقديم، وفن صناعة واتخاذ القرارات، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، دور الشباب في المشاركة السياسية».

كيان شبابي قومي

وأضاف القائم بوكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من تنفيذ المشروع القومي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات.