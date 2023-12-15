الشباب والرياضة بالإسكندرية: ورشة تدريبية للسيدات عن صناعة المنظفات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاءالشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في مركز شباب «الظاهرية»، التابع لفرع شباب شرق برئاسة أحمد مهني رئيس مجلس الإدارة، وغادة شوقي مدير المركز ورشة عمل لتعليم كيفية صناعة المنظفات طبقا للخطة السنوية بالمركز.

مساعدة السيدات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الهدف من إقامة ورشة عمل لتعليم كيفية صناعة المنظفات بمركز شباب الظاهرية هو إكساب السيدات خبرة جديدة في صناعة منتج يمكن أن يساعدهم في رفع المستوى المعيشي للأسرة أو أنها توفر شراء منتج بمبالغ مالية، ويمكن عملة في المنزل بأقل التكاليف وبكميات كبيرة، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بعقد ورش العمل في مراكز الشباب لتعليم العديد من الأعمال البسيطة التي تساعد السيدات في حياتهم.

دور مراكز الشباب

وأشارت «الشريف»، إلى أن هذه الورش تأتى في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بقيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وبالاهتمام بتنفيذ ندوات تثقيفية داخل مراكز الشباب وجعلها جاذبة للشباب.