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انتخابات المصريين بالداخل

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

كتب:

منى صلاح
11:11 م | السبت 16 ديسمبر 2023
شهيد فلسطيني- ارشيفية

شهيد فلسطيني- ارشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلاً عن مصادر فلسطينية، بسقوط شهيد ووقوع إصابتين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم «دير عمار»، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء اليوم السبت.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنَّ عدداً كبيراً من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة «طولكرم» في الضفة الغربية، حيث تدور مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال. 

 

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