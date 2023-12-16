حملة مكبرة لتحصيل الإيجارات المتأخرة للمحال بحي المناخ في بورسعيد

نظم حي المناخ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، حملة مكبرة تحصيل الإيجارات المتأخرة للمحال، بمنطقة الكويت وسوق المنطقة السادسة بنطاق الحي.

تحصيل متأخرات الإيجار

قالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ ببورسعيد، إن فرق تحصيل مستحقات الدولة من إيجارات ومتأخرات بحي المناخ، مرت ليلا لتحصيل مقابل الانتفاع من المحال التجارية بمنطقة الكويت، وسوق المنطقة السادسة، بنطاق حي المناخ.

أوضحت رئيس حي المناخ، أن لجان التحصيل الخارجي بحي المناخ المشكلة من الإدارات المعنية بالحي للتحصيل الخارجي، مجهزة بالماكينة الإلكترونية للدفع والمتصلة بنظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشيا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة، التي تشهدها بورسعيد، كأحد خطوات التنمية المستدامة؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها.

وجهت رئيس الحي، أصحاب المحال التجارية بضرورة سداد المستحقات والمتأخرات لتفادي الإجراءات القانونية المتخذة حال ذلك، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال المرور بكافة المناطق؛ لتحصيل مستحقات الدولة من الإيجارات المتأخرة.