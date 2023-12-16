براعم المصري تحت 10 أعوام يتعادل مع الرباط في بطولة بورسعيد

تعادل فريق براعم المصري تحت 10 أعوام «الفئة العمرية 2013» بقيادة مهاب السقا، مع نظيره فريق الرباط بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

تعادل بدون أهداف

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم أدهم العتر للمصري في الدقيقة الرابعة عشر، قبل أن يتعادل فريق الرباط في الدقيقة الرابعة والعشرين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

قائمة المصري في المباراة

وأعلن بيان للنادي المصري عن قائمة براعم المصري في المباراة وتضم محمد رضا ، محمود هاني ، محمد النحاس ، مالك خالد ، أحمد السعيد ، مالك حسن ، مصطفى مزروع ، أدهم عبد الله ، محمد بوسكا ، أحمد الحلوجي ، يوسف سامر ، آدم أبو موسى ، مصطفى محمد ، ادم الشرقاوي ، ياسين اسلام ، يوسف زكريا ، عدي التابعي ، عمر أحمد ، أدهم العتر ، علي أمان ، ريان فرحات ، محمود عباس ، جامع السيد ، محمد تامر الفحلة ، أحمد فراج ، عدي العباسي ، أحمد رمضان ، ابراهيم فراج ، عمر عبد الهادي ، أحمد فؤاد بيومي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للاعبين المصري يتكون من : مهاب السقا مدربًا عامًا، إسلام طه مدربًا مساعدا، خالد سمير «السامبا» مدربًا لحراس المرمى، حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم، محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، إبراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.