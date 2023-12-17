أشهر أهداف فلومينينسي منافس الأهلي في كأس العالم.. هدف خارق لمارسيلو

يبدو أن طريق الأهلي في مشوار تحقيق حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية ليس مفروشًا بالورود، رغم تخطيه العقبة الكبيرة الممثلة في اتحاد جدة المدجج بالنجوم العالميين من كل حدب وصوب، لكن لا تزال التحديات تنتظره أمام فلومينينسي البرازيلي، منافسه في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أبرز أهداف فلومنينسي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

من المعروف في كرة القدم، أن مدرسة البرازيل تعد ضمن المدارس الأحرف على مستوى العالم، نظرًا للياقتهم البدنية وقوتهم وسرعتهم الخارقة داخل الملعب، إلى جانب ذلك طريقة اللعب العنيفة في بعض الأحيان، لكن باعتبارها دائمًا تصنف في قائمة الأكثر متعة من حيث طريقة اللعب، فالفريق البرازيلي منافس الأهلي يملك العديد من الأهداف العالمية التي توجد في سجله.

بالنظر إلى أبرز أهداف فلومنينسي على مدار الفترة المنقضية، ستجد أن البرازيلي مارسيلو لاعب الفريق وأسطورة ريال مدريد يملك من الحب جانب في هذا السجل، إذ سجل هدفًا لا ينسى بقميص الفريق البرازيلي، في بطولة الكاريوكا أمام الخصم العنيد فلامنجو البرازيلي.

من الأهداف المؤثرة والتي لا تنسى أيضًا، هدف جون كيندي الذي سجله في نهائي كوبا ليبرتادوريس وكان سببًا في تتويج فريقه باللقب للمرة الأول في تاريخه، ما جعله هدفا أسطوريًا سطر بحروف من ذهب في سجلات فلومنينسي.

طريق فلومنينسي طوال بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس كان مليئًا بالمفاجآت ومزدحمًا بالأهداف الاستثنائية، لعل أبرزها هدفي الفريق في شباك فلامنجو، بنصف نهائي البطولة التي توج بها في نهاية المطاف، وخاصة هدف جابريل بروبوزا الذي جاء في الوقت محتسب بدلا من الضائع ليحسم ويؤكد صعود فريقه وانتصاره على الخصم.