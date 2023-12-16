مصطفى عمار: الأهلي كسر كل التوقعات وأسعد الملايين بفوزه على اتحاد جدة

علق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على فوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، قائلا: «الفرحة من امبارح مسيطرة على الشعب المصري بعد الأداء الكبير والعظيم للنادي الأهلي عشان رفع اسم مصر، وتفوق على فريق مدجج بالنجوم العالميين».

النادي الأهلي يعودنا دائما على كسر التوقعات

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو أون سبورت إف إم، أن هذا هو اللاعب المصري والنادي الأهلي العظيم، الذي يعودنا دائما على كسر التوقعات كلها، مردفا: «وزي ما قال صديقنا المعلق السعودي الأهلي غير».

التفاف كل جماهير مصر خلف النادي الأهلي

ولفت إلى أن الأهلي استطاع أن يسعد ملايين الملايين من عشاق الكرة في مصر، ولكن هناك ظاهرة لا بد من الوقوف عندها ونحللها وهي فكرة التفاف كل جماهير مصر أمس خلف النادي الأهلي، فكل فئات الجمهور المصري كانت ملتفة حول المارد الأحمر.