عاجل.. «فيفا» يفاجئ الأهلي بتوقيع غرامة كبيرة بعد الفوز على اتحاد جدة (تفاصيل)

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن توقيع غرامة مالية على الأهلي، بقيمة 50 ألف فرانك، بسبب الإنذارات والبطاقة الحمراء، ضد لاعبي الفريق الأحمر، أمام اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وعلم «الوطن سبورت»، أن فيفا قرر تغريم الأهلي 20 ألف فرانك سويسري، بسبب طرد الفرنسي أنتوني موديست عقب نزوله، و30 ألف فرانك بسبب حصول 3 لاعبين على بطاقات صفراء، هم: «حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا».

عقوبات بسبب إشعال الجماهير للشماريخكما ستوقع غرامة مالية كبيرة ضد النادي الأهلي، بسبب إشعال جماهيره للشماريخ أثناء المباراة؛ إذ تنص لائحة البطولة على توقيع غرامة مالية، ضد أي فريق تقدم جماهيره على إشعال الشماريخ.

وتقدر العقوبة بـ50 فرانك، مقابل إشعال الشمروخ الواحد، لتصبح إجمالي العقوبة الموقعة على الأهلي بما يعادل قرابة مليون و800 ألف جنيه مصري.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.