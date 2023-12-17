كيف سيستعين مارسيلو بريال مدريد قبل لقاء الأهلي؟.. السر في الرقم 4

لا يخفى أن خبرة ريال مدريد المونديالية لا يستهان بها، باعتباره الأكثر حصولًا على اللقب في تاريخ البطولة، ويعرف جيدًا طريق الانتصار والوصول إلى المرحلة النهائية وحسمها، الأمر الذي سيجعل البرازيلي مارسيلو لاعب فلومنينسي يستعيد الأمجاد من أجل تحقيق الانتصار على الأهلي في المباراة المرتقبة، بنصف نهائي المونديال.

مارسيلو يستعين بخبرات ريال مدريد للفوز على الأهلي

«شاركت في كأس العالم 4 مرات من قبل».. هكذا تحدث البرازيلي مارسيلو عن خبرته ومدى جاهزيته لخوض مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالتأكيد على أنه يملك خبرة لا يمكن الاستهانة بها، اكتسبها أثناء خوض منافسات المونديال رفقة ريال مدريد، قبل الرحيل عن صفوفه في الموسم قبل المنقضي، بحسب تصريحات نشرتها شبكة «سكاي نيوز».

مارسيلو تلك المرة ورغم عدم وجود مقارنة بين قوة ريال مدريد بالنسبة لفلومينينسي، لكنه يرى أن تلك المرة تحمل تحديات خاصة لم يعشها من قبل، خاصة أنه يشارك في كأس العالم للأندية، للمرة الأول في تاريخه بقميص فريق طفولته، الذي كان سببًا في الوصول إلى المسيرة الاستثنائية التي حققها البرازيلي على مدار مشواره بالكامل.

رغم الثقة التي كان يتحدث بها مارسيلو عن لقاء الأهلي، باعتباره يملك خبرة كبيرة في تلك البطولة عاشها مع ريال مدريد، إلا أنه كان حريصًا على احترام وتقدير الخصم المرتقب مواجهته، بالتأكيد على أن جميع الأندية المشاركة تملك تحديات قادرة على قلب الموازين: «احتراما للمنافسين المشاركين في البطولة حتى النهاية، لن أتحدث عن المرشح للفوز بها مطلقا، لكن أؤكد أن لدينا ما يلزم للمنافسة على اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ونعلم أن هناك فرق أخرى ترغب في الفوز بكأس العالم للأندية».