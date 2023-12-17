بالأسماء.. «أزهرية الشرقية» تعلن نتيجة مسابقة الإذاعة للمرحلة الابتدائية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، نتائج مسابقة الإذاعة الأزهرية لتلاميذ المراحة الابتدائية للعام الدراسي الجاري.

أسماء الفائزين

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن النتائج النهائية للمسابقة أسفرت عن فوز ما يلي:

- مروان طارق، معهد طلعت عبد السميع الابتدائي الأزهري.

- مروان محمد أسعد، معهد طلعت عبد السميع الابتدائي.

- أروى محمود، معهد طلعت عبد السميع الابتدائي.

- عبد الله سامح، معهد طلعت عبد السميع الابتدائي.

- يارا وحيد صلاح، معهد طلعت عبد السميع الابتدائي.

- محمد محمود محمد، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- محمد أحمد حسن، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- محمد حمادة حسين، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- عمرو سعيد عبد المنعم، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- أحمد محمد السيد نوح، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- آدم هاني مصطفى، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- محمد عبد المعطى مصطفى، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

- عمر محمد السيد، معهد اعتدال مبروك الابتدائي.

يشار إلى أن أعمال المسابقات تُجرى تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب، بقيادة محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.