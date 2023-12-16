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انتخابات المصريين بالداخل

شيخ الأزهر ينعى أمير الكويت: قضى حياته في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:21 م | السبت 16 ديسمبر 2023
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان.

 

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