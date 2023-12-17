«الأزهر» يكشف أفضل 4 أوقات يستحب فيها الدعاء.. منها وقت المطر

تعد أوقات استجابة الدعاء من الأمور التي يحرص قطاع كبير من المسلمين على معرفتها وتحريها، للتوجه بدعواتهم إلى الله عز وجل من أجل تحقيق أمنياتهم ورجائهم في هذه الأوقات، وكشف الأزهر الشريف عن أفضل الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

أفضل الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات

وحول أفضل الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، فقد أوضح الأزهر الشريف إنّ هناك 4 أوقات تحديداً يتحرى فيها الاستجابة، وهذه الأوقات كالتالي:

- الدعاء في الثلث الأخير من الليل.

- الدعاء في ليلة القدر.

- الدعاء وقت المطر.

- الدعاء وقت الشدة والمرض.

أدعية مستجابة

وهناك صيغ متعددة للأدعية المستجابة ومنها: «اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَاقَاضِيَ الحَاجَاتِ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّت، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَات، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ».

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ، أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشُهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يَولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ؛ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

- ومنها أيضاً: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ العّفْوَ فَاعْفُ عَنِّي، اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْـلَمُ بِهِ مِني، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي».

أدعية مستحبة

وكذا أيضا يستحب من الدعاء: «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».