آخر مستجدات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.. متى يبدأ التطبيق؟

عدد من الإجراءات تنتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب لبدء العمل به، وهي التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويترتب على الإجراءات السابق ذكرها إلغاء العمل بالقانون رقم17 لسنة 2019 المعمول به حاليا.

ويترتب علي صدور قانون التصالح في مخالفات البناء إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون المنقضي أثره رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد.

إجراءات مبسطة للتصالح في مخالفات البناء

وحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين من المتقدمين بطلبات التصالح، ومن بينها عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

ويتم تسعيرمتر المخالفة في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

وقف نظر دعاوى مخالفات البناء

كما ألزم المشرع بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم.

وأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لأصحاب الطلبات المرفوض طلباتهم وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

جواز التصالح في مخالفات الأعمدة والأسقف

وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جواز التصالح في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.