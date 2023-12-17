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انتخابات المصريين بالداخل

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي صوفا وحوليت بغلاف غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:23 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي صوفا وحوليت بغلاف غزة.

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