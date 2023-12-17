صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي صوفا وحوليت بغلاف غزة كتب: منتصر سليمان 11:23 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي صوفا وحوليت بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات داخل قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي وضابط في المعارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة عاجل.. الفصائل الفلسطينية أذلت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.. الديهي يوضح قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان