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مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات داخل قطاع غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
10:01 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
بكاء جنود الاحتلال الإسرائيلي

بكاء جنود الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مقتل جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات بقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ 121 جنديا لقوا حتفهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وعلى جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة واستهداف المدنيين، مع استمرار للانتهاكات التي يمارسها جنود الاحتلال في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى الاعتداءات الوحشية التي يمارسها الاحتلال علي الفلسطينيين في الضفة الغربية ما أسفر عن سقوط شهداء جدد.

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بقلم أحمد عادل موسى