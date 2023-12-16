نشأت الديهي: الفصائل الفلسطينية أذلت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في قطاع غزة يسير من سيئ لأسوأ، وإسرائيل تمارس عدوانًا غير مسبوق مع صمت غير مسبوق على مستوى العالم.

«الديهي»: المقاومة الفسلطينية تسعى لصد العدوان الإسرائيلي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء السبت، أنَّ الفصائل الفلسطينية تسعى إلى صد العدوان الإسرائيلي، وأي محاولة لفلسفة ما يحدث في قطاع غزة فهذا أمر مرفوض، معقبًا: «خلاصة القول، فلسطين دولة محتلة، ولا يجب أن نتحدث عن أيدولوجية المقاومة، ..المقاومة استطاعت أن تذل الاحتلال أكثر من 70 يومًا، الاحتلال في مستنقع لا يستطيع الخروج منه»∙

الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أهدافه المعلنة من الحرب على غزة

ولفت إلى أن الاحتلال لم ينجح في تحقيق أي هدف مُعلن، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 أسرى إسرائيليين اليوم عن طريق الخطأ، حيث هرب 3 أسرى إسرائيليين من الفصائل، وحاولوا الوصول إلى قوات الاحتلال، فقامت القوات بقتل الأسرى، ظنًا أن هؤلاء الأسرى خدعة من المقاومة.