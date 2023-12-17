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فيلم «بلوموندو» يحتل المرتبة الثالثة ويحقق 45 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

كتب:

ضحى محمد
12:25 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو

احتل فيلم «بلوموندو»، من بطولة حسن الرداد، المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ حقق إيرادات مرتفعة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم «بلوموندو» بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بلوموندو احتل المركز الثالث وحقق 45 ألف جنيه أمس بدور العرض.

أبطال فيلم «بلوموندو»

يشارك في بطولة فيلم «بلوموندو»، وحسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامر.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية «بلوموندو» الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل ما، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خصوصًا عندما يكتشف أنا هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.