طرح فيلم بلوموندو لحسن الرداد اليوم بدور السينما

تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم، أحدث الأعمال الجديدة، وهو فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، والذي يعد من أول الأفلام التي تنافس في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، ويضم نحو 22 فنانا يتمتعون بدرجة عالية من الكوميديا.

أبطال فيلم بلوموندو

ويشارك حسن الرداد، في بطولة فيلم بلوموندو، كل من ميرنا نور الدين وهاجر أحمد، محمد رضوان وسماء إبراهيم، رحاب الجمل ومحمود حافظ، بدرية طلبة وعمرو عبدالجليل، محمد محمود وإنجي وجدان.

قصة فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو الذي ينطلق عرضه في السينما اليوم، من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، إخراج ياسر سامي، وتدور قصته في إطار كوميدي حيث يجسد حسن الرداد شخصية «بلوموندو» الذي يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من إحدى السيدات، وبسبب امرأة أخرى تصبح حياته على المحك ومهددة بالانهيار ويكتشف أمورًا كانت تحدث من خلف ظهره.

ظهور خاص لـ إيمي سمير غانم

ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف؛ أبرزهم الفنانة إيمي سمير غانم، والتي كان آخر ظهور سينمائي لها عام 2018 من خلال فيلم البدلة مع أكرم حسني وتامر حسني، إذ ظهرت ضيف شرف وجسّدت شخصية والدتها دلال عبدالعزيز وهي شابة صغيرة.