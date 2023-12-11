فيلم «بلوموندو» يحقق 59 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد في دور العرض أمس، موضحًا أنه جاء في المركز الثاني بعد فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين وأمينة خليل.

وأوضح في بيانٍ صحفي أنّ فيلم «بلوموندو» حقق 59 ألف جنيه في دور العرض، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، نحو 5 ملايين جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد

فيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.