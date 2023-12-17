وزير قطاع الأعمال يوجه بتوسع شركة «اليايات» في الإنتاج وإصدار أنواع جديدة

وجه وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل «يايات» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالتوسع في إنتاجها، وإنتاج أنواع جديدة من اليايات، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الوزير لشركة اليايات، أمس السبت، حيث تفقد مصانع وخطوط إنتاج الشركة، واستعرض مراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية.

وأكد أنَّ شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح، ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، الأمر الذي يمكن البناء عليه لسد حاجة السوق المحلية، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في إنتاج المنتجات الجديدة التي تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال، والاهتمام بتدريب العاملين.

كما وجه بالتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جار عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها.

جدير بالذكر، أنَّ شركة اليايات من أعرق الشركات العاملة في السوق المصرية، تأسست عام 1958 وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمها بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيارات وعربات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية.