وزير قطاع الأعمال: المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني على الجميع

أدلى محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في مقر اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر، والتي شهدت توافدا واصطفافا شكلت طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر تزامنًا مع فتح اللجان أمام الناخبين في أول أيام التصويت والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وأكد الدكتور عصمت أنّ المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني يجب القيام به انطلاقا من المسؤولية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيا المواطنين إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، خاصة وأنّها تمتد على مدار 3 أيام كاملة بما يسمح للجميع أن يؤدوا واجبهم الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح عصمت أنّ المشاركة في حد ذاتها رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، حرص الوزارة وشركاتها التابعة على تسهيل أداء الواجب الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلا لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.