عضو لجنة الصناعة بـ«النواب»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أثبتت نجاح الدولة

أدلى النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري التحالف الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة يحيي الجزار التجريبية بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب يُدلي بصوته

وقال إنّ محافظة البحيرة تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير مسبوق، ما يؤكد حرص المواطنين علي استكمال مسيرة بناء الوطن والحفاظ علي الاستقرار، موضحا أن الدولة خطت خطوات إيجابية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن ما شهدته اللجان الانتخابية خلال أول يومين من توافد حشود كبيرة من المواطنين من كل الفئات يؤكد مدى وعي الشعب المصري، للوقوف خلف الدولة المصرية في هذا الوقت الراهن، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في الدول المجاورة.

ودعا جميع المواطنين للمشاركة الإيجابيّة حفاظا على أمن واستقرار البلاد، وكذلك مواجهه التحديات السياسية والاقتصادية، موضحا أن الشعب المصري أدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية، ويعي خطورة المرحلة ولبى نداء وطنه في مرحلة دقيقة للغاية.