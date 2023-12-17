وزير الإنتاج الحربي: سنورد 5 أتوبيسات كهربائية جديدة لـ«شرم الشيخ»

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنَّ مجلس الوزراء وافق على توريد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» لـ5 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، وشاحنان للسيارات الكهربائية، لصالح محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ.

الأوتوبيسات الكهربائية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش استقبال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إلى أنَّ «الإنتاج الحربي» سبق وأن وردت 110 أوتوبيسات كهربائية خلال قمة «COP 27»، ضمن منظومة النقل الأخضر، فضلاً عن التعاون في تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحي في شرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أنَّ لقائه بمحافظ جنوب سيناء، تضمن بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى وجود تعاون مثمر سابق وحالي بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المختلفة التي تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء والتنسيق بشأنها.

مشروعات خدمية وتنموية

وأكّد وزير الإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء وذلك في التوقيتات المحددة، كما أكد على أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى للموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي.

وهنأ المحافظ لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية الشهر الماضي، موضحاً أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنَّ المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لما تمتلكه مصانعها وشركاتها من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف «فودة»، أنَّ المحافظة حريصة على التكامل مع الجهات الوطنية، وزيادة الاعتماد على الأيدي العاملة، مشيرًا إلى تنفيذ وزارة الإنتاج الحربي للعديد من مشروعات الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق بالمحافظة، فضلاً عن تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.

وأكّد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، سعي الوزارة الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.