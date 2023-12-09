حصاد «الإنتاج الحربي» في «إيديكس 2023».. عرض 59 منتجا دفاعيا مصريا للعالم

على مدار أربعة أيام شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة والذي يبلغ عددها 59 منتجا، تم عرض 53 منتجا منها بجناح الوزارة الداخلي وعدد 6 منتجات بجناح الوزارة الخارجي وذلك خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023، الذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية

ويعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والذي تنظمه مصر كل عامين هو الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية حيث يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، وجاء تنظيم هذا المعرض بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

خلال فترة إقامة المعرض حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على استقبال العديد من الوفود، وكذلك عقد العديد من اللقاءات وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بهدف التعاون وتبادل الخبرات.

16 لقاء مع كبرى الشركات العالمية

وعقد الوزير 16 لقاء مع الشركات والوفود الأجنبية وذلك خلال فترة إقامة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 ، حيث استقبل الوزير محمد صلاح وزير الدفاع والمشتريات بدولة صربيا، ورئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، ووفد وزارة الدفاع التشيكية، ونائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية DAPA بكوريا الجنوبية، ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية تكسلا، والمنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية، ورئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالي، وممثلي شركة روس أوبورون الروسية، وممثلي شركة نورثروب جرومان الأمريكية، ونائب رئيس شركة بريتا الإيطالية، وممثلي شركة TPS وSAMEL-90 البلغاريتين، ونائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال هذه اللقاءات حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على التأكيد على دور الوزارة الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وكذلك دورها في مجال التصنيع المدني عن طريق استغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وأكد الوزير محمد صلاح خلال اللقاءات على سياسة العمل بالوزارة وهى الانفتاح والتطلع الدائم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل الشركات والوحدات التابعة، كما استعرض ابرز المنتجات التي تشارك بها وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 وعلى رأسها راجمة الصواريخ على عربة مدرعة ذات جنزير رعد 200 والتي تم تنفيذها وتصميمها من خلال التعاون بين 5 شركات تابعة للوزارة.

أيضًا استعرض الوزير أحد أهم المنتجات الاستراتيجية والتي يتم عرضها لأول مرة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 وهى الصلب المدرع والذى يعد أساس صناعة العربات المدرعة وتم استخدامه في تدريع النسخة المحدثة من سينا 200، وتم إنتاج هذا المنتج الهام بالتعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربي وأحد الكيانات الوطنية المصرية التابعة للقطاع الخاص وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بامتلاك القدرة في هذا المجال، كما استعرض العديد من المنتجات الأخرى التي تشارك بها الوزارة كالأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها المتنوعة، والرشاش المتعدد في نسخته المعدلة والتي تقوم شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بإنتاجه، وأيضا منظومة الرادارات وغيرها من المنتجات الأخرى.

وفود الدول الصديقة والشقيقة

حرص أيضا الوزير على استقبال 5 من الوفود العربية الشقيقة، حيث استقبل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة التصنيع العراقي، والعميد بداوى غانى مدير الصناعات العسكرية بالجزائر، ومدير عام البحوث والصناعات العسكرية العمانية، وممثلين عن وزارة الدفاع البحرينية، حيث حرص الوزير محمد صلاح خلال هذه اللقاءات على التأكيد على العلاقات القوية والممتدة التي تربط الشعوب العربية بعضها ببعض، وشهدت هذه اللقاءات التباحث حول العمل على تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثليتها من الشركات العربية الشقيقة العاملة في مجالات مماثلة، والعمل على تبادل الخبرات والوفود الفنية للوقوف على موضوعات التعاون بدقة وتحقيق الشراكة الاستراتيجية لكافة الأطراف .

مذكرات تفاهم مع السعودية وروسيا

وقع الوزير والمهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر العلاقات وإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين وتبادل الخبرات.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة روس أوبورون الروسية بهدف التعاون المتبادل في مجال التصنيع المشترك للوسائل المضادة للطائرات.

زيارة أجنحة شركات الدول الصديقة والشقيقة

واهتم الوزير بزيارة العديد من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 وذلك للحرص على متابعة معروضات هذه الشركات عن قرب والعمل على التعاون مع هذه الشركات لنقل وتوطين أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العسكري حول العالم داخل الشركات والوحدات التابعة إيمانا بتحقيق التعاون الذي يساعد على النجاح لامتلاك القدرة الكافية لحماية السلام، إذ لابد لتحقيق السلام قوة تحميه.