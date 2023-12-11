وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة جابر الصباح بالمقطم

أدلى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم في تمام التاسعة صباحا، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة جابر الصباح في المقطم.

ودعا وزير الإنتاج الحربي جميع أبناء الإنتاج الحربي لأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، مؤكدًا حرصه على الإدلاء بصوته في هذا الحدث المهم يأتي انطلاقًا من المسئولية الوطنية فالمشاركة الإيجابية حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما لمسه، خلال مشاركته بالانتخابات، من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة على أنّ الوزير أشاد بحرص المصريين بالخارج على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية رغم بُعد عدد من اللجان عن مقر إقامة بعض الناخبين في بعض البلاد، وكذا انخفاض درجات الحرارة في البعض الآخر.

وأعرب عن ثقته في وعي المصريين بالداخل أيضاً بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، مؤكدا أن التكاتف الدائم لأبناء الشعب المصري لطالما كان السبب الرئيسي في تجاوز مصر بنجاح لأي تحدٍ.