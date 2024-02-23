أرقام شكاوى الكهرباء والخط الساخن للإبلاغ عن أي أعطال.. اعرفها

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تيسيرًا على المواطنين ولسرعة حل المشاكل، «خط ساخن» لتلقى شكاوى الكهرباء، فضلا عن أرقام أخرى خاصة بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لشركة كهرباء مصر وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين.

الخط الساخن لتلقي شكاوى الكهرباء

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 121 كخط ساخن لتلقي شكاوى الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية، وهو متاح على مدار الـ24 ساعة، إذ يمكن الاتصال به عبر الهاتف الأرضي أو المحمول.

كما خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أرقام واتس آب لتلقي شكاوى الكهرباء من المواطنين بشركات الكهرباء المختلفة سواء انقطاع التيار أوا رتفاع فواتير الكهرباء وجاءت كالتالي:

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: رقم واتس آب 01283388888.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: رقم واتس آب 01278117626.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: رقم واتس آب 01097217682.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: رقم واتس آب 01002822513.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء: رقم واتس آب 01270003430.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: رقم واتس آب 01207774849.

أرقام تلقي شكاوى الكهرباء من جميع المحافظات بالجمهورية

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الأرقام لتلقي شكاوى الكهرباء من جميع محافظات الجمهورية:

- رقم شكاوى الكهرباء: 527935.

- رقم شكاوى أعطال الكهرباء هو: 2835989.

- رقم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682.

- رقم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء : 01283388888.

- رقم طوارئ كهرباء شركة مصر العليا: 01002822513.

- رقم شكاوى الكهرباء بشركة جنوب القاهرة: 01278117626.

أرقام شكاوى أعطال الكهرباء

- رقم شكاوى شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 0403453523 – 0403453524.

- رقم شكاوى شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01270003430.

- أرقام شكاوى أعطال الكهرباء في الإسكندرية: 01289533661 – 01289463339 – 0128948806.

- رقم شكاوى أعطال الكهرباء في البحيرة: 01000549020.

- رقم شكاوى أعطال الكهرباء في مرسى مطروح والساحل الشمالي وهي: 4930343 046.

- رقم شكاوى الكهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.. طريق الرقم 01270003430

وتخدم شركة كهرباء القناة محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد وسيناء، ومدن بدر والشروق والرحاب وتتيح أرقاما للشكاوى كما يلي:

- رقم شكاوى كهرباء البحر الأحمر: 0653548369.

-رقم شكاوى كهرباء سيناء: 0643201621.

-رقم شكاوى كهرباء شمال سيناء: 0683350178.

- رقم شكاوى كهرباء الشرقية: 0552364392.

- أرقام تليفون شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 0973480933 – 0973480316 – 0973480415.

كما تخدم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عدداً من مدن الصعيد ومحافظات سوهاج والاقصر وقنا.

وسمحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين بتقديم شكاوى الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي تقدموا لها.

ويتيح الموقع للمواطنين تقديم أنواع متعددة من الشكاوى من ارتفاع قيمة الفاتورة وارتفاع الاستهلاك، فضلًا عن تقديم طلبات كالتقديم على طلب عداد أو تغيير اسم المالك.