تعيينات وزارة الكهرباء.. الشروط المطلوبة لوظائف 2023

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية «رئيس قطاع التدريب» بمجموعة وظائف الإدارة العليا من الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680، إضافة إلى وظائف المدير العام ذات الربط المالي 1500 «مدير الإدارة العامة للضرائب - مدير الإدارة العامة للحسابات والتسويات».

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصـر، في بيان، الشروط المطلوبة شغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي

- مؤهل هندسي عالٍ مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة وقضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها واجتياز البرامج التدريبية المقررة وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

وجاءت الشروط العامة المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب..

- يشترط في المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم علما بأن الشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.

- تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك مع (نسخة أصل + نسخة إلكترونية C.D) باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة ويرفق بالطلب.

- المستندات الدالة على شخصية المتقدم وشهادات الخبرة اللازمة وعدد (4) صور شخصية (4×6) حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف مديري العموم 2023

وأعلنت الشركة القابضـة لكهرباء مصر، في بيان، الشروط المطلوبة لشغل وظائف «مدير الإدارة العامة للضرائب - مدير الإدارة العامة للحسابات والتسويات» من الوظائف القيادية بمجموعة وظائف الإدارة العليا من درجة المدير العام ذات الربط المالي 1500 طبقا للتالي:

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل قطاع الشؤون المالية مدة لا تقل عن 15 سنة وقضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في التابع للعضو المتفرغ للشئون وظيفة من الدرجة الأدنى مباشـرة واجتياز البرامج التدريسية وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

وجاءت الشروط العامة المطلوبة لشغل وظيفة « مدير الادارة العامة للضرائب - مدير الإدارة العامة للحسابات والتسويات » كالتالي

- يشترط في المتقدم ان يكون ضمن العاملين بقطاع الكهر والطاقة المتجددة ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشـركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم علما بأن الشركة غير مسئولة عن توفير سكن للمغتربين

- لا يجوز التقدم في أكثر من وظيفة واحدة .

– تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك مع ( نسخة اصل + نسخة الكترونية C.D) باسم السيد المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية بالشركة ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخصية المتقدم وشهادات الخبرة اللازمة وعدد (4) صور شخصية (4×6) حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.