تعيينات وزارة الكهرباء.. اليوم بدء تلقي طلبات وظائف 2023

تبدأ الشركة القابضة للكهرباء اليوم، في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التي أعلنت عنها بالشركات التابعة لها «إنتاج وتوزيع الكهرباء»، من خريجي كليات «الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم»، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

رابط التقديم لوظائف الكهرباء 2023

وطالبت الشركة القابضة للكهرباء، في منشور علي الصفحة الرسمية لها بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الراغبين للعمل بهذه الوظائف، تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، https://www.eehc.gov.eg، وتبدأ من اليوم ولمدة أسبوعين.

التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، التخصصات المطلوبة لشغل وظائف المهندسين، التي تتمثل في «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، والإليكترونات ومدني ومعماري ومهندس حاسبات ونظم المعلومات».

أما بالنسبة للكيميائي، فهناك تخصصات تشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء.

‏الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الكهرباء 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، عبر المنشور، مجموعة من الاشتراطات الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة، وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف «مهندس - أخصائي - كيميائي»، على 30 عاما، ولوظيفة فني على 28 عاما، خلال فترة الإعلان.

- أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

- أن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التي تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

وضع المقبولين لوظائف الكهرباء 2023 تحت الاختبار لمدة عام

واشارت «القابضة للكهرباء»، أنه يجري وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، مع منحهم مكافأة شاملة شهرية، وقبول المتقدمين «ذكور فقط»، للعمل بمواقع العمل، التي تتطلب طبيعة العمل التواجد الدائم بالموقع، أو العمل بنظام الورادي.