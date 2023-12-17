يسرا تشكر يسري نصر الله: انبهرت بفيلم «باب الشمس» بعد ترميمه

بدأت الفنانة يسرا ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، بالحديث عن المهرجان وكواليسه، وفيلم «باب الشمس» المُعاد ترميمه.

وقالت يسرا، إنّ انعقاد المهرجان يأتي في فترة صعبة، في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي تستهدف الحياة في قطاع غزة.

وأضافت يسرا، أنّها انبهرت بفيلم باب الشمس المُعاد ترميمه، موجّهة الشكر للمخرج يسري نصر الله على العمل الذي وصفته بأنّه أكثر من رائع.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور ندوة يسرا، أبرزهم هدي المفتي، مروان حامد، إيناس الدغيدي، مريم أبو عوف، مريم نعوم، إنجي علاء، أحمد حاتم، عمرو منسي، أبو، يسري نصر الله، بوسي شلبي، نسرين طافش، محمد شاهين.