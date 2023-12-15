يسري نصرالله: يسرا وعزت العلايلي رفضا الاشتراك في «سرقات صيفية»

كشف المخرج القدير يسري نصرالله، أن يسرا وعزت العلايلي رفضا الاشتراك في فيلم «سرقات صيفية»، قائلا إن زكي فطين عبدالوهاب وعبلة كامل ومحمد هنيدي مثلوا في فيلم «سرقات صيفية»، وبالفعل كانت تجربة شخصية.

ردود الأفعال على «سرقات صيفية»

وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه بالإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة» أن ردود الأفعال على «سرقات صيفية» كانت هائلة وذهب إلى مهرجان كان لنيل الجوائز.

إيناس الدغيدي تمنت عمل فيلم مثل «سرقات صيفية»

وأوضح المخرج يسري نصرالله أن المخرجة إيناس الدغيدي قالت له: «كان نفسي أعمل فيلم زي سرقات صيفية، فقلت لها بيعي جزء من الذهب اللي في إيدك قالت لي ليه هو أنا حمارة».

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء كل جمعة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب