يسرا تنعى زوج إيناس عبد الدايم: أنزل الله على قلبك الصبر

نعت الفنانة يسرا وفاة المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق تغمده الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل الله على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم».

ولم تتمكن يسرا من حضورصلاة الجنازة بسبب وجودها خارج البلاد، وفقا لما جاء في تدوينتها، «أعتذر عن عدم حضور الجنازة لتواجدي خارج البلاد».

سامح الصريطي وتامر عبدالمنعم يحضران جنازة زوج إيناس عبد الدايم

وحرص عدد من الفنانين والمثقفين على أداء صلاة الجنازة على جثمان المهندس مدحت شليق، المقام في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر، كان من بينهم الفنان سامح الصريطي، الفنان تامر عبد المنعم، بالإضافة إلى المخرج خالد جلال وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

كما نعت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، زوج وزيرة الثقافة السابقة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الذي رحل إلى جوار ربه اليوم بعد صراع مع المرض.