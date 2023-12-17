صدقة من «محمود» على روح والدته.. تركيب «الشبابيك» بالمجان لغير القادرين في الشتاء

برودة الشتاء دفعت «محمود وحشة» صنايعي زجاج وفايبر، إلى استغلال مهنته وعمله لمساعدة غير القادرين، فأطلق مبادرته لتركيب زجاج الشبابيك أو عمل الصيانة لمن يطلب منه المساعدة بالمجان ودون أي مقابل، لحمايتهم من الطقس البارد، ما جعل المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من أبناء قريته كفر طبلوها في المنوفية.

«أطلقت هذه المبادرة داخل قريتي لمساعدة الفقراء والمحتاجين ولتكون صدقة جارية على روح والدتي».. بهذه الكلمات بدأ محمود وحشه، حديثه للوطن، موضحًا أنه فكر في خدمة الناس بما يستطيع فعله في مجال عمله واستقر على تنفيذ المبادرة.

تركيب الزجاج بالمجان صدقة عن والدته

دعوات الناس هي أكثر ما يسعد «وحشة» بعد الانتهاء من تركيب الزجاج أو الفايبر لهم بالمجان لحمايتهم من برد الشتاء القارص، قائلا: «بكون في غاية السعادة لما الناس تدعيلي وتقولي ربنا يباركلك»، مشيرًا إلى أنه لا يتأخر عن خدمة غير القادرين سواء في الشتاء أو الصيف، لأنه يعتبر كل أهالي قريته بمثابة أسرته.

انطلق محمود وحشة في مهنته قبل 8 أعوام حتي اتقنها وأصبح له شهره كبيره في مجال عمله، خاصة مع أسلوبه البسيط والسهل في التعامل مع الناس وإطلاق مبادراته الخيرية كل عام لمساعدة غير القادرين في قريته كفر طبلوها بمحافظة المنوفية.

محمود دعا كل «الصنايعية» بالمشاركة كل في تخصصة لمساعدة غير القادرين، أملا أن يتم تنفيذ الكثير منها الفترة المقبلة في مختلف التخصصات، مناشدا المواطنين بأن من يحتاج منه المساعدة لا يتردد في طلبها فورا.