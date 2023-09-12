70 عاما على ميلاد «مُعلِّم القراءة».. صدقة جارية على روح ناشره

ربما لا يصدق أحد أنه مرت 70 عامًا على ميلاد أول طبعة من «مُعلِّم القراءة»، الذي طالما سمعنا عنه ورددنا معا نشيده الأشهر «قطتي صغيرة واسمها نميرة»، وتعلمنا منه حروفنا الأولى، وتدربنا على نطق علامات الترقيم والكلمات، وكان له الفضل في محو أمية العديد من الكبار في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا يزال يواصل مهمته بنجاح رغم التطور التكنولوجي وتنوع أشكال التعلُّم.

ميلاد معلم القراءة

اشتهر الكتيب منذ إصداره في عام 1954 للمؤلف عطية محمد، بدعم ناشره الراحل عبدالعزيز قتلان، صاحب مكتبة العزيزية بالفجالة، الذي أوصى أولاده بأن يكون «مُعلِّم القراءة» صدقة جارية على روحه لا تنقطع، يُطبع بشكل مستمر ويُوزع على المحتاجين، وتُباع نسخته بـ10 جنيهات فقط، بحسب ابنه أيمن عبد العزيز.

أجزاء معلم القراءة

يحكي «أيمن» أنهم أصحاب حقوق الطبع والملكية الفكرية والعلامة التجارية للكتيب، التي اشتهر بها منذ صدوره، تتوسط الشمس غلافه ويقف أمامها طفلان ولد وبنت يقرآن الكتاب بأجزائه: «الكتاب فضل يصدر منه 6 أجزاء لحد السبعينات وخليناهم جزأين بس؛ واحد لتعليم اللغة العربية وآخر للإملاء»، مشيرًا إلى أن هناك كتابا للحساب، ويعد «المُعلِّم» أسهل طريقة لتعليم الأطفال ومحو الأمية.

ظهور معلم القراءة في السينما والدراما

وزارة التربية والتعليم استعانت بالكتاب في مناهج الحضانة وسنوات التعليم الأولى، حسب رواية «أيمن»، ونال الكتيب شهرة واسعة، إذ ظهر في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية منها فيلم «الأيدي الناعمة» حين كان يتعلم منه الفنان أحمد مظهر، الذي جسَّد شخصية البرنس الذي لا يجيد القراءة والكتابة، وكانت تعلمه الفنانة صباح من «مُعلِّم القراءة»، وظهر أيضا في فيلم «اللمبي» والفنان محمد سعد يردد نشيد قطتي صغيرة، وأخيرًا مسلسل «جراند أوتيل».

يظل الكتيب الذي كُتب في الخمسينات هو أيقونة التعلُّم والتعرُّف على اللغة العربية ونطق حروفها وكلماتها وتشكيلها بمختلف حركاتها: «أبويا موصينا عليه ويبقى في إيد كل حد عايز يتعلم القراية واللىيبيتعلم منه بيعرف يقرأ القرآن»، يُطبع الكتيب في كل عام مع اقتراب الموسم الدراسي، يوزع في جميع المحافظات بعد طباعته بمطبعة المكتبة: «سعره بدأ بـ5 قروش لحد ما وصل دلوقتى 10 جنيهات، وده يعتبر سعر رخيص» يقولها «أيمن»، مؤكدا أنه يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على إصدار الكتاب الذي تتوارثه الأجيال للمحافظة على وصية الجد.