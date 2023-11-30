أحد علماء الأوقاف: كفالة طالب علم فقير أعظم صدقة جارية

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الصدقة تطهر وتزكي النفس، وترزق العبد السكينة والطمأنينة وتزيد من الرزق، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

«قابيل»: إخراج صدقة بنية الشفاء

وأضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «لو أنت مريض وبتخرج صدقة تكون شفاء لك بشرط أن تكون نيتك الصدقة وليس اختبار الله، الصدقة صورة من صور التكافل الاجتماعي، لازم الإنسان يكفل طالب علم، لما الإنسان يموت أهله يعملوا له صدقة جارية عبارة عن بئر ماء أو إطعام، لكن علم طالب علم، لأن كل ألوان العطاء جاءت من أول رسالة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (اقرأ)».

العلم أساس البناء

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «العلم هو أساس البناء والعطاء، فأول رسالة من الله لسيدنا النبي، (اقرأ)، لازم نعلم بعض وننمي بعض، فصدقة تعليم محتاج من أعظم الصدقات، وفهذا علم صدقة جارية تستمر يمكن من تعلمه يصنع أو يبتكر أمر يصبح سيل حسنات عليك».