فرنسا تدين مقتل أحد دبلوماسييها في قصف لمبنى سكني برفح

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في رفح، وتسبب في مقتل أحد دبلوماسييها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الخارجية الفرنسية تطلب قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح ملابسات قصف المنزل

وطالبت الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بتوضيح ملابسات قصف المنزل، ما أدى إلى مقتل أحد دبلوماسييها، بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

وذكر البيان، أن دبلوماسيا فرنسيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها، خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية برفح جنوب قطاع غزة.

وقال البيان إن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إصابة الدبلوماسي بجروح وأعلن وفاته في وقت لاحق.