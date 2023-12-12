عاد من فرنسا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «محمد»: صوتي أمانة والتنظيم رائع

منعته الظروف من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في القنصلية الفرنسية في الخارج ليعود إلى مصر سريعا للمشاركة في الماراثون الانتخابي، لينتظر في طابور الناخبين منذ الساعات الأولى في اليوم الأخير من الانتخابات للإدلاء بصوته في العملية الانتخابية.

في وطنه الأم كان «محمد» يقف في الصفوف الأولى، أمام لجان مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل، ينتظر دوره من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، رافعا العلم المصري، مرتديا ميدالية تحمل صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، علامات الفخر والسعادة تٌسيطر عليه:« أنا ملحقتش أنتخب في السفارة المصرية بفرنسا فكنت حريص أني انزل هنا عشان صوتي أمانة.. وطول عمري متعود أني لازم انتخب» وفقا حديثه لـ«الوطن».

الانتخابات الرئاسية

وعن الإجراءات والتنظيم بين الانتخابات داخل مصر وخارجها، قال الرجل الخمسيني إنه لا يوجد اختلاف فالتنظيم في كلا الأماكن سواء السفارة المصرية أم اللجان داخل مصر واحد، مضيفا أن الإجراءات سهلة والتنظيم رائع، وهي نفس الإجراءات التي اتخذتها السفارة المصرية في فرنسا للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات مجانا.

منذ 25 عاما سافر «محمد»، لفرنسا مع زوجته وأطفاله الأربعة «ولدين وبنتين»، من أجل العمل، وكان دائم الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية بمختلف أنواعها رفقة زوجته وأولاده: «كنت بأخد أولادي وننزل نصور في كل مرة».

لم يأتي «محمد» بمفرده للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية؛ لكنه جاء برفقه جيرانه في المنيل الذي تجمعهم به علاقة قوية، معبرا عن مدى سعادته لتمكنه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.