الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس.

وكان الرئيس السيسي، قد نعى الزعيم الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما جرى إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.