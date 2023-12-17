مستعمرون متطرفون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقون حظائر الماشية غرب أريحا

واصلت عصابات المستعمرين المتطرفين ممارساتهم الاستفزازية وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، بقطاع غزة، قد تحول إلى «حمام دم».

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في تقرير مساء اليوم الأحد، أن عشرات المستعمرين هاجموا عدداً من المنازل الخاصة بالفلسطينيين بالحجارة، كما أضرموا النار في 3 حظائر للماشية في تجمع «عرب المليحات»، غرب أريحا.

وفي الغضون، شيع أهالي قرية ومخيم «دير عمار»، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، جثمان الشهيد الطفل عطا الله بدحة، 16 سنة، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، خلال اقتحام جنود الاحتلال القرية.

إيصال مواد طبية لمجمع «الشفاء الطبي»

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن فريقاً دولياً من المنظمة ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكن من إيصال مواد طبية إلى «مجمع الشفاء الطبي»، غرب مدينة غزة، شمال القطاع، في وقت سابق أمس السبت، وأشارت في بيان، إلى أن عشرات الآلاف من النازحين لجأوا إلى المجمع الطبي، الذي يفتقر للمياه والغذاء.

30 مريضاً فقط يمكنهم الخضوع لغسيل كلوي بمجمع الشفاء

وأضافت الصحة العالمية أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء تحول إلى «حمام دم»، وبات يحتاج إلى إعادة تأهيل، بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، ونقلت المنظمة عن الفريق، أن 30 مريضاً فقط يمكنهم الخضوع لإجراء غسيل كلوي بمجمع الشفاء، بسبب نقص الإمكانيات الطبية.

وعلى الصعيد السياسي، قالت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة، إن استمرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، في هجومهم على السلطة الوطنية الفلسطينية، وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، يتساوى مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل إعلام غربية، بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف «أبو ردينة» أن هذه التصريحات العدائية تأتي استكمالاً للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى القدس الشرقية، وآخرها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم «النصيرات»، وفي طولكرم بالضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.