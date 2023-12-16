رسالة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا إلى إسرائيل: «لن تنتصر في حرب غزة»

نشر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا باربوك، مقالاً مشتركاً، وجها من خلاله رسالة واضحة وصريحة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة، أكدا فيها: «لن تفوز إسرائيل بهذه الحرب، لقد دمرت بأفعالها فرصة التعايش مع الفلسطينيين» وفق ما نشرت صحيفة «معاريف» اليوم السبت.

رسالة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا

وبحسب الصحفية العبرية، فإن وزير الخارجية البريطاني ونظيرته الألمانية نشرا اليوم السبت مقالاً مشتركاً في صحيفة «صنداي تايمز»، و«والت أم زونتاج»، يدعوان من خلاله إلى وقف مستدام لإطلاق النار، ووقف الحرب المستعرة في قطاع غزة، مؤكدين إن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب، إذ دمرت أفعالها فرصة التعايش السلمي مع الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن وزيري الخارجية اعتبرا أن دولة الاحتلال لها حق في القضاء على التهديد الذي تشكله «حماس»، لكن بسبب هذا فقد قتل عدد كبير جداً من المدنيين، وأضافا أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل المزيد من الجهود للفصل بين من يصفهم المقال بـ«الإرهابيين» والمدنيين بشكل فعال.

وقف فوري لإطلاق النار

وشدد كلا الوزيرين على أن الوقف الفوري لإطلاق النار الدائم، ليس فقط قاصر على إسرائيل، بل يجب أن يطبق على «حماس» أيضاً.

وطالبا زعماء الدول العربية بلعب دور حاسم في تعزيز الأمن على المدى الطويل لكلا الجانبين، مضيفين أن صعود التطرف يشكل تهديدًا للجميع، وليس فقط الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي نهاية المقال، كتب كاميرون وباربوك: «نريد أن ينتهي القتال بشكل دائم، نريد أن نضع حداً للقتل بشكل مستمر، إننا نريد السلام للأطفال من الجانبين اليوم وفي المستقبل، إن أعداد القتلى المأساوية تجبرنا على التحرك اليوم، مع التركيز على كيفية دعم استمرار هذا في المستقبل».