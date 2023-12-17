محافظ الإسكندرية يتفقد جاهزية المعدات لمجابهة الأزمات والكوارث

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له من اللجنة المشكلة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اليوم، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية

عقب ذلك؛ شهد اللواء محمد الشريف ومرافقيه تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك بستاد الإسكندرية، للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.

إجراء التجارب العملية للتشغيل

وتفقد محافظ الإسكندرية ومرافقيه المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهدوا تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل، واطمأنوا على تدريب كافة العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة، وجاهزيتها لتنفيذ كافة المهام في أي وقت.

مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتظل الإسكندرية في الريادة دائمًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.