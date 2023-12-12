محافظ الإسكندرية: الانتخابات خرجت بالشكل اللائق وشكرا للجميع

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن انتخابات الرئاسة 2024 خرجت بالشكل اللائق، مقدمًا الشكر لجميع من ساهم بها، بدءًا من العاملين عليها إلى القضاة، مرورًا بالناخبين الذين أظهروا وعيًا شديدًا بأهمية المشاركة.

وأكد محافظ الإسكندرية، في تصريحات على هامش اليوم الثالث والأخير للانتخابات، أن العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يُرصد أي شكاوى أو أحداث طارئة من شأنها التأثير علي سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى وجود متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام لرصد أي صعوبات وإزالتها فورًا، فضلًا عن التواجد الميداني المكثف من جانب القيادات التنفيذية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.