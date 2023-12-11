محافظ الإسكندرية: لم نتلق شكاوى في ثاني أيام الانتخابات

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غلق صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مؤكداً أن نسبة إقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم خلال اليومين نسبة غير مسبوقة، وهذا يثبت الوعي الكبير لدي المواطن السكندري.

محافظ الإسكندرية يشكر المواطنين

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية خلال اليوم الثالث، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

الشريف: لا شكاوى خلال يومي الانتخابات

وأكد اللواء محمد الشريف أنه خلال اليومين لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى، والعملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، لافتاً إلى أنه قام بالمرور على العديد من اللجان والمقار الانتخابية خلال اليومين للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.