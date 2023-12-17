رئيس الشؤون الدينية بالحرمين: أمير الكويت الراحل ترك مسيرة حافلة بالإنجازات

قدم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء للكويت والخليج والأمة الإسلامية.

وفاة أمير الكويت

‏ودعا السديس، الله أن يلهم أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، إنه سميع مجيب.

‏وأدى جموع المصلين عقب صلاة ظهر اليوم في الحرمين الشريفين وفق التوجيه الملكي الكريم، بإقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الذي وافته المنية بعد عمر قضاه في خدمة دينه وبلاده وأمته؛ استشعارًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده لمكانة الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولما قدمه لوطنه وشعبه وللأمتين العربية والإسلامية، وتكنه له القيادة من حب وتقدير.

صلاة الغائب على أمير الكويت

وقد أمَّ المصلين في صلاة الغائب بالمسجد الحرام، الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، فيما أمَّ المصلين في المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي.

وكان صدر توجيه ملكي سعودي بإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الظهر اليوم الأحدفي الحرمين الشريفين، على الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت؛ تقديرًا ووفاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان.