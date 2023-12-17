جثمان أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات كتب: أحمد العانوسي 08:56 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023 جنازة أمير الكويت أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات، وذلك في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: موكب جثمان أمير الكويت الراحل يتوجه إلى مقبرة الصليبخات عاجل.. بدء مراسم تشييع جثمان أمير الكويت السابق إلى مثواه الأخير تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد قليل قصواء الخلالي: وفاة أمير الكويت الحدث الأبرز اليوم.. والأمة العربية حزينة على رحيله «القومي للمسرح» يؤجل أمسية «فلسطين في القلب» حدادا على وفاة أمير الكويت أمير الكويت بقلم أحمد العانوسي