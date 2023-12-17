مشاهد من مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل (صور)

أدى الكويتيون، صباح اليوم، صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح على أمير البلاد الراحل، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، ظهر أمس السبت عن «86 عاما»، ونشرت وسائل إعلام كويتية بينها صحيفتي «القبس» و«الرأي»، صورًا لصلاة الجنازة على أمير البلاد.

من جهتها، قالت صحيفة «القبس» الكويتية، إنَّ أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تقدم صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل، في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، فيما نقل «تليفزيون الكويت» الرسمي، مراسم على الهواء مباشرة مراسم صلاة الجنازة.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل مشعل الأحمد الجابر الصباح، توجه موكب تشييع الجثمان إلى مقبرة الصليبخات.