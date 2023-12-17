حزن بالفيوم بعد وفاة شاب تبرع له شقيقه بنصف كبده.. «سنشد عضدك بأخيك»

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، عقب وفاة مدرس شاب يُدعى أحمد العيسوي، بعد مرور عام من تبرع شقيقه له بنصف كبده، إذ اشتهر الشقيقان قبل عام بعد إجرائهما العملية، وتعليق شقيقه محمد «المتبرع» بعبارتي «سنشد عضدك بأخيك»، و«لو أخذوا روحي لا أوفيك حقك»، إذ تدهورت الحالة الصحية له ودخل في غيبوبة لمدة شهر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وشيّع المئات من أهالي قرية كفور الشيخ فضل بدائرة مركز شرطة الفيوم، جنازة المدرس الراحل أحمد العيسوي، وسط حزن الجميع، ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة، حتى وارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

تدهورت حالته بصورة مفاجأة

وكانت حالة المدرس الراحل قد تدهورت فجأة، ودخل في غيبوبة قبل شهر تقريبًا، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وتبينّ إصابته بعيب خلقي في القنوات المرارية، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأحد، ليرحل تاركًا حزنًا لا يوصف في قلب شقيقه الذي تبرع له بنصف كبده لإنقاذه من الموت.

تبرع له شقيقه بنصف كبده

وكانت أسرة المدرس الراحل أحمد العيسوي ابن محافظة الفيوم، قد فوجئت بإصابته بإعياء شديد، وتبين إصابته بتليف في الكبد، وحاجته لإجراء جراحة زراعة كبد بأسرع وقت، فقرر شقيقه الأصغر «محمد» التبرع له بنصف كبده، ولكن تبينّ اختلاف فصيلة دمهما، وتطابقت فصيلة دم شقيقه مع عمته ولكن حالتها الصحية منعت التبرع بفص كبد لنجل شقيقها لعدم قدرتها على تحمل التخدير لساعات طويلة.

وفي وقتٍ سابق، كشف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأطباء أقروا إمكانية تبرعه لشقيقه بنصف كبده حتى وإن اختلفت فصيلة دمهما، وبالفعل تبرع لشقيقه بنحو 60% من الكبد، في عملية جراحية استمرت قرابة 8 ساعات، ونجحت عملية نقل وزرع الكبد للشقيقين.

نجحت العملية لكليهما

ونجحت عملية نقل وزرع الكبد، وتحسنت حالة المدرس الراحل، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية لمدة عام كامل، ولكن فرحتهم لم تدم طويلًا إذ تدهورت حالته بصورة مفاجأة واكتشفوا مرضًا آخر أودى بحياته بعد صراع مع الغيبوبة لمدة شهر.