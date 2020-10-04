نجاح ثاني عملية زرع كبد لفريق مشترك بجامعتي المنصورة والزقازيق

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، نجاح ثاني علمية زراعة كبد لسيدة من محافظة الشرقية، والتي أجراها فريق طبي مشترك من جامعتي المنصورة والزقازيق، تفعيلا لبرتوكول التعاون بين الجامعتين

وأجرى العملية فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب، المشرف على مشروع زراعة الكبد، والدكتور عمرو ياسين، رئيس فريق التخدير والعناية المركزة، والدكتور عمر فتحي، والدكتور أحمد محمد سلطان.

وقال رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، إن هذا الإنجاز والنجاح الطبي هو نتاج التعاون المثمر والبناء ونقل الخبرات والمهارات الطبية بين فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وفريق زراعة الكبد بجامعة الزقازيق، والعمل بروح الفريق، والذي يعمل على تطوير المنظومة الطبية في مصر، ويعود بالنفع على المريض المصري.

رئيس فريق زراعة الكبد: ننقل الخبرات

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب أن فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة استطاع تحقيق إنجاز كبير في نقل الخبرات المتميزة لأعضاء الفريق الواعد بجامعة الزقازيق، واستطاع الفريقان العمل معأً على تحقيق حلم المريض بزرع كبد له.

وأضاف أن إدارة جامعة المنصورة قامت بتقديم كافة أنواع الدعم لمرضى زراعة الكبد في كافة ربوع مصر، كما قدمت الدعم للأشقاء في عدد من الدول العربية، منها العراق وسوريا واليمن وفلسطين وليبيا والسودان، حيث تجري معاملتهم معاملة المرضى المصريين، وأعادت لهم الأمل في الحياة بعد المعاناة مع المرض.

برتوكول تعاون في زراعة الكبد والكلى

ووقع الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عثمان السيد شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في 15 سبتمبر الماضي، بروتوكول تعاون بين الجامعتين، في زراعة الأعضاء، يشمل الكبد والكلى، ويتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب، إضافة إلى مجالات الجراحة والتخدير والعناية المركزة الجراحية، بين كليتي الطب بجامعتي المنصورة والزقازيق.

ويُعد مشروع زراعة الكبد والكلى لكلية الطب بجامعة المنصورة من أكبر مشاريع زراعة الكبد والكلى مستوى العالم، والأكبر في عدد الحالات التي تجري سنوياً بالجامعات المصرية، وتمتد خبرة الفريق العامل بالمشروع لأكثر من 16 سنة، بالإضافة إلى عشرات السنين في تقديم العلاجات الجراحية لمرضى الكبد والكلى ومضاعفاتها.